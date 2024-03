F1: Diferente seleção de pneus na Austrália tem o objetivo de oferecer mais opções estratégicas | AutoSport

Em comparação com a escolha de pneus de 2023, a Pirelli apresentou uma escolha diferente para o Grande Prémio da Austrália deste ano. Passam a estar disponíveis os três pneus mais macios da gama – C3 como duro, C4 como médio e C5 como macio – no traçado de Albert Park, baseada nos dados recolhidos da temporada passada e com o objetivo de oferecer mais opções estratégicas.

O pneu C5 da Pirelli, o composto mais macio disponível este ano, será apresentado no Grande Prémio da Austrália, marcando a sua estreia na temporada de 2024. Juntamente com o C4 (utilizado em Jidá) e o C3, que é um elemento básico na maioria das corridas, a escolha do C5 significa uma seleção mais macia em comparação com os compostos do ano passado. Embora esta não seja a primeira aparição do C5 em Melbourne – foi anteriormente utilizado em 2022 – a decisão de optar pelo composto mais macio este ano segue a análise de corridas anteriores. O Grande Prémio da Austrália de 2023 registou várias paragens, o que levou a uma reavaliação das escolhas de pneus para melhorar potencialmente a dinâmica da corrida, com diferentes níveis de degradação entre o pelotão e proporcionar mais oportunidades de ultrapassagem.

O circuito de Albert Park, com 14 curvas e modificações recentes destinadas a melhorar o fluxo, favorece agora as estratégias de apenas uma paragem. No entanto, a introdução do composto C5, mais macio, pode levar as equipas a reconsiderar a sua abordagem, podendo conduzir a estratégias variadas e a uma maior ação em pista.

Apesar da sua utilização limitada nos testes de pré-temporada e nas corridas anteriores, o C5 continua a ser uma incógnita no Grande Prémio da Austrália. As suas características de desempenho no circuito de Albert Park, juntamente com potenciais surpresas relacionadas com as condições meteorológicas, comuns nesta altura do ano, acrescentam um elemento de imprevisibilidade ao fim de semana.

Para além da Fórmula 1, o fim de semana do Grande Prémio da Austrália tem como corridas de apoio a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Porsche Carrera Cup e o Australian Supercars, que contribuem para a colocar mais borracha em pista e influenciam os níveis de aderência ao longo de todo o fim de semana.