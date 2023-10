F1: Diferendo com MotoGP obriga a uma nova solução para os limites de pista no Catar | AutoSport

O palco do próximo Grande Prémio de Fórmula 1 regressa ao calendário este ano após a primeira corrida em 2021 e a ausência na temporada passada. O circuito de Losail, no Catar, sofreu obras de melhoramento, sendo um dos traçados que também recebe o MotoGP e por causa da diferença entre as competições de duas rodas e de quatro em relação às escapatórias, foi necessário recorrer a solução inovadora e que será testada na primeira semana.

Entrando no calendário devido à pandemia, Losail assinou contrato com a Fórmula 1 por dez anos, sendo esta a primeira corrida do atual acordo. O traçado que os pilotos vão encontrar é igual ao da edição anterior, mas houve muitos melhoramentos e o asfalto tem um novo sistema de drenagem, no caso raro chover no Catar durante uma prova.

Além do aumento da capacidade das bancadas, novos parques de estacionamento e mais ecrãs espalhados pelo circuito, a mudança que sobressai é o sistema inovador que limita a pista. A FIM, federação que regula o MotoGP, queria escapatórias em asfalto ao lado da pista seguidas de uma caixa de gravilha, enquanto a FIA dizia ser necessário apenas a gravilha, facilitando a questão dos limites de pista. Os responsáveis do circuito optaram por colocar uma maior faixa de alcatrão ao lado do traçado, possibilitando a travagem de um piloto que saia de pista, beneficiando os pilotos do MotoGP, juntamente com uma inovação. Segundo a publicação Motorsport-Magazin.com, existem blocos de betão com duas faces, uma com gravilha colada e outra completamente lisa, logo a seguir aos corretores nas curvas que possibilitam algum exagero por parte dos pilotos. A face mais rugosa, com gravilha colada, supostamente não facilita a vida a quem exceda os limites de pista e será usada para a Fórmula 1, sendo os blocos virados para a face mais lisa quando receber provas de motos.

No circuito foram ainda construídos vários edifícios novos no âmbito da renovação, incluindo um centro de imprensa, um centro médico, uma área de paddock e um edifício para mais boxes, sendo agora cinquenta destes espaços em Losail.