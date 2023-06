F1: Diferença pontual pode retirar pressão de Pérez, considera Christian Horner | AutoSport

Sergio Pérez voltou a perder pontos naquele que é o seu objetivo para a temporada: discutir o título com Max Verstappen. O piloto mexicano voltou a falhar a passagem para a Q3 na qualificação, o que lhe valeu um recado de Helmut Marko. No entanto, Christian Horner, bem mais diplomático do que o consultor da Red Bull, considera que com a diferença pontual, Pérez pode descontrair e regressar aos desempenhos do arranque da temporada.

“Acho que se olharmos para os pontos agora, há uma grande diferença entre os dois”, disse Horner após a corrida de ontem. “Se vale alguma coisa, deve tirar a pressão de cima dele [Pérez]. Não tem nada a perder agora e só precisa de relaxar. Pode respirar e pilotar como sabemos que ele é capaz, como fez no Azerbaijão e em algumas das primeiras corridas deste ano”.

O responsável pela equipa de Milton Keynes reforça ainda que “não há nenhum piloto que pudesse bater Max naquele carro hoje [na corrida do GP de Espanha]. Ele [Pérez] está a enfrentar um piloto que está no topo da sua forma. Isso é muito difícil. Mentalmente, é uma coisa realmente difícil de lidar, mas agora há essa diferença de pontos e isso pode tirar-lhe um pouco a pressão e a expectativa que está a colocar sobre si próprio. Precisa deixar isso de lado e estar livre para pilotar”, disse.