F1: Dietrich Mateschitz “criou uma base muito sólida para o futuro”, assegura Horner | AutoSport

O co-fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, faleceu no mesmo fim de semana em que a Red Bull Racing conquistou o quinto título mundial de construtores de Fórmula 1. Através da marca Red Bull, Mateschitz permitiu a vários atletas dos mais variados campos do desporto pudessem ter uma carreira ao mais alto nível, o mesmo acontecendo no exigente mundo da Fórmula 1. Foi estabelecida uma equipa que nasceu de um projeto falido para se tornar numa das principais estruturas desta disciplina do automobilismo. Christian Horner, responsável pela equipa de F1, garantiu que Mateschitz permitiu consolidar a Red Bull e que apesar da sua morte, o projeto tem fundações sólidas para se manter.

“O futuro está definido”, disse Horner sobre o que esperar da Red Bull depois do falecimento de Dietrich Mateschitz, citado pelo Motorsport.com. “Ele criou uma base muito sólida para o futuro. E em 2026 a Red Bull tornar-se-á um fabricante de unidades motrizes que era a peça que faltava do nosso puzzle, e ele teve a visão para permitir que isso acontecesse. E tal como fizemos com o chassis, vamos levar esse mesmo espírito, o seu espírito para a futura divisão de motores”.

O britânico acrescentou que foi Mateschitz quem “estabeleceu essa visão, e esteve envolvido até à semana passada. Ele teve a visão e aprovou o plano da Red Bull Powertrains, para montar a equipa para o futuro, a longo prazo. E o empenho que demonstrou nisso, e o que nos permitiu criar em Milton Keynes, coloca a Red Bull Racing numa posição muito forte durante muitos, muitos anos”, concluiu.