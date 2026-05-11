F1: Dieta surte efeito na Red Bull

Um dos grandes desafios desde início de temporada para as equipas de F1 tem sido chegar ao peso certo. A nova regulamentação trouxe um novo peso mínimo, com uma redução de 32kg face à regulamentação anterior. No entanto, nem todas as equipas começaram abaixo ou perto desse valor. Red Bull sentiu dificuldades nesse capítulo, mas aproxima-se agora do valor pretendido.

A Red Bull deu o primeiro passo real de recuperação na temporada de 2026, com o Grande Prémio de Miami a marcar o início de uma tendência positiva para a equipa de Milton Keynes. O diretor técnico Pierre Wache reconheceu, contudo, que ainda há trabalho a fazer antes de a equipa regressar de forma consistente à luta pela frente do pelotão.

Em Miami, a Red Bull já conseguiu reduzir o excesso de peso do RB22 de 12 para seis quilogramas face ao mínimo regulamentar da FIA, fixado em 768 kg nesta temporada. O plano passa por levar os carros de Max Verstappen e Isack Hadjar até ao peso mínimo num prazo de dois meses, com a Áustria a ser apontada como o alvo para esse próximo passo significativo.

Para o Grande Prémio do Canadá, Wache confirmou que a equipa levará apenas algumas alterações menores, estando o foco de desenvolvimento concentrado principalmente na sequência europeia da temporada.

Foto: MPSA