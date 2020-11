F1: Dicas de Fernando Alonso ajudaram Renault em Imola

Fernando Alonso continua a sua integração com a Renault e o seu feedback continua a ser útil. Daniel Ricciardo afirmou que as dicas do espanhol ajudaram a equipa em Imola.

A experiência e o conhecimento de Alonso são alguns dos muitos trunfos que o espanhol traz na manga, e que já têm sido úteis à equipa, como explicou Ricciardo:

“Tem sido bom”, disse ele sobre o envolvimento do espanhol. “Obviamente, ele será um adversário no próximo ano, mas estou ansioso por isso. Ele vai trabalhar com minha equipa, minha equipa de engenharia, então ele está envolvido nas reuniões antes do fim de semana. E foi realmente muito útil tê-lo ouvido. Porque ele já guiou aqui antes [Imola], mesmo que tenha sido há muito tempo, ele sabia um pouco sobre o que fazer com o downforce. Obviamente, era algo desconhecido para nós, então ter outra opinião com ele foi muito bom. É bom tê-lo aqui e vou aproveitar isso antes de nos tornarmos adversários no próximo ano.”