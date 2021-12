F1 deve trabalhar para decisões dos comissários serem consistentes, diz Sebastian Vettel | AutoSport

Christian Horner disse na Arábi Saudita ter saudades de Charlie Whiting, numa clara alusão ao trabalho de Michael Masi durante a corrida, muito criticada pela Red Bull. O antigo campeão mundial pela equipa de Horner e diretor da GPDA (Grand Prix Drivers’ Association) Sebastian Vettel sugeriu que é errado comparar as decisões da FIA tomadas este ano com as tomadas no passado, mas sim trabalhar para que sejam consistentes.

“Penso que todos têm uma opinião. Penso que devemos deixar os comissários em paz, já é uma função suficientemente dura. Idealmente gostaríamos de ter mais consistência, mas também há um lado humano. Por isso, é provavelmente difícil acertar a 100%. Mas tem de ser o nosso alvo, por isso precisamos de ver o que podemos melhorar. Não creio que tenha sido melhor ou pior do que no passado, com exceção das repreensões em termos de dinheiro. Não sei, isso é desnecessário. Penso que é estúpido pedir 10,000, 50,000, 25,000. Eu gostaria de ver o recibo, o que acontece com o dinheiro”, afirmou o piloto alemão da Aston Martin, citado pelo Motorsport.com.