F1: Design do RB20 não será tão “extremo” como o da Mercedes, mas “semelhante” | AutoSport

Helmut Marko afirmou a sua confiança na equipa na implementação bem sucedida do seu inovador design dos flancos do RB20, inspirado no conceito da Mercedes. Apesar dos desafios e das complexidades associadas à adoção de um design que faz lembrar os seus rivais, Marko mantém-se firme na capacidade da Red Bull para executar esta jogada estratégica. O design do flanco ao estilo da Mercedes representa um elemento chave na busca da Red Bull por uma melhor aerodinâmica e desempenho geral para a próxima época de Fórmula 1.

O novo design das entradas de ar dos flancos do RB20 representa uma mudança significativa em comparação com o seu antecessor, substituindo o design tradicional por uma fenda vertical nas laterais do cockpit. Em declarações à Servus TV, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, explicou as dificuldades que advém deste novo design. “Eles [Mercedes] também ficaram convencidos com os dados do seu conceito sem flancos, mas na prática não funcionou de todo”, disse o austríaco. “Agora vamos ver nos testes se conseguimos implementar com sucesso esta solução ou, digamos, uma solução semelhante”. O consultor da Red Bull ainda sublinhou que “Adrian Newey sempre preferiu carros sem radiadores, mas é claro que o pessoal do departamento de motores não pode fazer isso. É lógico”.

Helmut Marko acrescentou que o design da Red Bull “não é tão extremo [como o da Mercedes], mas estamos numa direção semelhante em termos de ideia”. E para já, sendo “mais do que uma evolução, é uma pequena revolução”, todos os sinais são positivos. “Em termos de simulação e do túnel de vento, tudo funcionou muito bem”, concluiu.