F1: Desestabilização é um dos truques mais importantes na competição

A F1 é um desporto de pormenores. Cada milésimo de segundo perdido pode significar a derrota. E a performance não se encontra apenas no carro, no piloto ou na equipa. Todos os pormenores contam para que uma equipa tenha, ou não sucesso. E a desestabilização é uma arma muito usada.

O diretor-executivo da McLaren, Zak Brown, afirmou que uma das funções mais importantes na Fórmula 1 passa por tentar “desestabilizar” os adversários, sublinhando a dimensão política e psicológica que existe fora da pista na luta pelo sucesso.

Sob a liderança de Zak Brown, e em articulação com o diretor de equipa Andrea Stella, a McLaren viveu um regresso notável ao topo da Fórmula 1, conquistando os títulos de construtores em 2024 e 2025. Na última temporada, a equipa alcançou ainda a sua primeira dobradinha desde 1998, com Lando Norris a sagrar-se campeão do mundo de pilotos, algo que não acontecia desde Lewis Hamilton em 2008.

Este sucesso surge pouco tempo depois de a McLaren ter sido uma das equipas menos competitivas no início de 2023, num processo de recuperação que Brown descreve como mais amplo do que a simples melhoria interna. Segundo o dirigente, a Fórmula 1 envolve uma intensa competição fora da pista, onde estratégias psicológicas e políticas desempenham um papel determinante.

Os “biscoitos envenenados”

Brown explicou que, além de fortalecer a própria equipa, existe um esforço deliberado para fragilizar os rivais, recorrendo a jogos mentais que podem influenciar pilotos, equipas técnicas e dirigentes. Uma abordagem que, segundo revelou, Andrea Stella apelida informalmente de “biscoitos envenenados”.

“Estamos a lutar com muita intensidade e uma das coisas que a série Drive to Survive mostra bem é que, no nosso desporto, a competição fora da pista é tão forte como dentro dela. É um ambiente muito político”, afirmou Zak Brown. “No nosso desporto, estamos a tentar desestabilizar as outras equipas. Não estamos apenas focados em tornar a nossa equipa o mais forte possível. O Andrea, o nosso diretor de equipa, chama-lhes ‘biscoitos envenenados’, porque estamos sempre a tentar mexer com o lado mental. Vê-se isso até entre os pilotos, quando falam uns dos outros. É tudo uma forma de entrar na cabeça dos adversários, e isso acontece a todos os níveis.”

Uma das equipas que mais usava essa tática e com bastante sucesso era a Red Bull, pela mão de Christian Horner, muitas vezes criticado por exagerar nos jogos de bastidores. Mas, na realidade, todas as equipas entram nesse jogo. E algumas conseguem ganhar vantagem dentro e fora de pista. A F1 é um mundo peculiar e só os mais astutos conseguem chegar ao topo.