F1: Desenvolvimento do Haas em Austin é importante para a próxima temporada | AutoSport

O pacote de atualizações da Haas previsto para ser introduzido no VF-23 em Austin, que se supõe que seja uma versão B do carro atual, tem como objetivo melhorar o desempenho da equipa e perceber o comportamento dos novos componentes, tendo em vista a produção do monolugar da próxima temporada, salientou Günther Steiner.

Será um passo importante para a corrente temporada, mas ainda mais para encontrar soluções para o próximo carro. Steiner explicou que “mais do que tentar dar a volta [à situação da equipa na classificação do mundial de construtores], é para aprender para o próximo ano, preparar tudo para essa altura. Mudamos o conceito do carro e queremos melhorar a performance no próximo ano”. O responsável da Haas destacou que espera poder “melhorar” o desempenho nas rondas que ainda faltam disputar da atual temporada e também “colocar-nos no rumo certo para o próximo ano”.

Além de poderem comparar em pista os dados com os recolhidos em simulação na fábrica, Steiner vê também aspetos positivos no desenvolvimento acontecer este ano, estudando o que pode acontecer ao carro da próxima temporada, recaindo os gastos no orçamento de 2023. “Não tivemos muitas atualizações este ano porque não conseguimos retirar desempenho de todo o pacote, por isso fizemos isso agora”, disse o chefe de equipa da Haas.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA