F1: Desenvolvimento do Alpine A524 começa em Suzuka

A Alpine anunciou que irá apresentar as primeiras atualizações técnicas para o A524 no próximo Grande Prémio de Suzuka, marcando o início do desenvolvimento do carro após um início de temporada complicado e com desempenhos menos conseguidos.

A equipa reconheceu que o Alpine A524 necessita de melhorias significativas, especialmente em termos de potência – algo que não é novo e que só poderá ser totalmente abordado com a nova regulamentação introduzida em 2026 – e aerodinâmica. Atualmente, o carro sofre de uma falta de ‘downforce’ na traseira, o que afeta negativamente a tração e a gestão dos pneus. Além disso, o peso do carro, que sofreu uma mudança de conceito durante o inverno, é muito superior ao mínimo imposto pelos regulamentos técnicos, colocando a equipa em desvantagem em relação à concorrência, que já abordou esta questão em 2023 e na preparação para a temporada atual.

A Alpine já efetuou alterações mecânicas na suspensão, mas identificaram os responsáveis que é necessário fazer mais para reduzir a diferença para o resto do pelotão. Outras equipas do meio da tabela já introduziram atualizações técnicas e espera-se que a Alpine também continue a trabalhar nesse sentido, tentando melhorar o desempenho do seu carro. O Grande Prémio de Suzuka será, portanto, um teste importante para avaliar a eficácia das primeiras atualizações e para determinar se o caminho seguido com o atual conceito do A524 é o correto para competir por outros lugares da classificação e deixar as últimas posições.

Esteban Ocon, logo após a prova em Melbourne, destacou o esforço da equipa para aumentar a competitividade do A524, assegurando que podia haver atualizações já em Suzuka, mantendo-se, contudo, cauteloso quanto ao impacto exato que estas alterações poderão ter na performance do carro.

Como não existe “um elemento específico” a melhorar, como também identificou Pierre Gasly, melhorar o desempenho do monolugar levará tempo.