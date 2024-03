F1: Desempenho da Williams preocupa Alexander Albon

Alexander Albon expressou a sua frustração com a desvantagem da Williams em relação aos adversários neste início de temporada, afirmando o piloto tailandês que a equipa está numa posição em que não deveria estar, enquanto outras equipas já somaram pontos. Albon acredita que a Williams está atualmente em desvantagem depois de ter implementado uma mudança de filosofia durante o inverno e os resultados vieram comprovar esse facto.

A Williams quer competir a um nível mais alto e apesar de ter alterado a sua abordagem durante a pré-temporada, a equipa britânica tem ficado aquém das expectativas, deixando Albon desapontado com a sua atual posição na grelha.

“Como equipa, incluindo eu próprio, queremos mais”, explicou o piloto da equipa de Grove. “É evidente que sacrificamos muito no ano passado em termos de desenvolvimento do carro para nos concentrarmos no carro deste ano e é evidente que há uma grande diferença entre o quinto lugar e o sexto em termos de construtores. O mais frustrante é que o carro tem ritmo, só precisamos de o desbloquear”.

Depois de James Vowles ter reconhecido que a Williams se atrasou para ter o FW46 pronto para a corrida de abertura da temporada no Barém, não tendo por isso realizado o ‘shakedown’ logo a seguir à apresentação do projeto de 2024, Albon salientou também que as alterações profundas no carro “vão levar tempo” a ter impacto no desempenho em pista e que “não vão acontecer da noite para o dia”.

Neste momento, há pouco que a Williams possa melhorar em termos de afinação para cada circuito, garante o piloto, “mas, como disse, é que quando estamos ligeiramente em desvantagem, tudo chega um pouco mais tarde, as atualizações chegam mais tarde e todo o resto. Parece que, na verdade, estamos a correr numa posição em que não devíamos estar. Devíamos estar mais à frente”, concluiu Albon.