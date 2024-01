F1: Desejo de Lewis Hamilton deverá ser concedido e W15 terá cockpit mais recuado | AutoSport

Lewis Hamilton deverá ver o seu desejo concedido e o W15 deverá ter as caraterísticas que o piloto britânico pediu. A Mercedes vai repensar completamente o seu novo monolugar é isso deverá levar a mudanças significativas face ao carro de 2023.

Já era algo falado em maio deste ano e parece que se vai mesmo confirmar. Toto Wolff já tinha dito em Baku que a equipa teria em consideração as queixas Hamilton alterando a posição do banco no monolugar em 2024, apesar de admitir que a questão identificada pelo piloto não seja uma situação grave.

Hamilton tinha referido antes que a posição de condução estava diferente no carro de 2023, mais chegada ao eixo dianteiro, afirmando que “altera a atitude do carro e a forma como percecionamos o seu movimento, tornando-o mais difícil de prever do que quando estamos sentados atrás, mais ao centro”.

Segundo a motorsport.it, a Mercedes vai mesmo fazer recuar o cockpit no chassis do carro de 2024 para permitir aos seus pilotos terem um feeling mais apurado. Essa mudança vai promover também uma caixa de velocidade de menor dimensão. O eixo traseiro do W15 será todo repensado e será encurtado e mais compacto e a caixa mais pequena permitirá mover o motor mais para trás, para assim dar espaço ao recuo do cockpit. Espera-se um W15 fundamentalmente diferente, nas esperança de reaproximar a Mercedes do topo.