F1: Desde 2008, apenas quatro pilotos venceram a votação dos diretores de equipa para melhor piloto
A votação dos chefes de equipa para o melhor piloto tem servido de barómetro à prestação pura dos pilotos, retirando da equação a performance dos monolugares. Apesar de estarem intrinsecamente ligadas, as performances de carros e pilotos são sempre alvo de muito escrutínio e nem sempre o melhor piloto tem o melhor carro.
Assim, foi criada uma votação entre os diretores de equipa que permite dar um vislumbre do que foi a época. A “Bola de Ouro” dos Chefes de Equipa foi criada em 2008 para identificar o melhor piloto independentemente do carro. Os 10 team principals votam de forma totalmente secreta, enviando um Top 10 que é pontuado como uma corrida de F1 (25–18–15…). O formato manteve-se igual ao longo dos anos.
Com o tempo, deixou de ser apenas um artigo de revista e passou a ser adotado e publicado oficialmente pela própria F1 (desde 2017/2018). A votação tornou-se relevante porque reconhece pilotos que “fazem mais com menos”, ajuda a revelar talento antes de terem carros vencedores e, várias vezes, não coincide com o campeão do mundo.
Este ano, Max Verstappen foi eleito o melhor piloto, algo que acontece pela quinta vez consecutiva, superando o piloto campeão do mundo, Lando Norris. Aliás, desde 2008 que esta votação foi apenas vencida por quatro pilotos diferentes: Lewis Hamilton (8 vezes, sete consecutivas), Sebastian Vettel (3), Fernando Alonso (2) e Verstappen (5).
|Ano
|1.º Classificado (Melhor Piloto)
|2.º Classificado
|3.º Classificado
|2025
|Max Verstappen (Red Bull)
|Lando Norris (McLaren)
|Oscar Piastri (McLaren)
|2024
|Max Verstappen (Red Bull)
|Lando Norris (McLaren)
|Charles Leclerc (Ferrari)
|2023
|Max Verstappen (Red Bull)
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|Lando Norris (McLaren)
|2022
|Max Verstappen (Red Bull)
|Charles Leclerc (Ferrari)
|George Russell (Mercedes)
|2021
|Max Verstappen (Red Bull)
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Lando Norris (McLaren)
|2020
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|Charles Leclerc (Ferrari)
|2019
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|Charles Leclerc (Ferrari)
|2018
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|2017
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|2016
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|Nico Rosberg (Mercedes)
|2015
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Nico Rosberg (Mercedes)
|2014
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Fernando Alonso (Ferrari)
|Daniel Ricciardo (Red Bull)
|2013
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Fernando Alonso (Ferrari)
|Kimi Räikkönen (Lotus)
|2012
|Fernando Alonso (Ferrari)
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Lewis Hamilton (McLaren)
|2011
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Jenson Button (McLaren)
|Fernando Alonso (Ferrari)
|2010
|Fernando Alonso (Ferrari)
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Lewis Hamilton (McLaren)
|2009
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Jenson Button (Brawn)
|Lewis Hamilton (McLaren)
|2008
|Lewis Hamilton (McLaren)
|Felipe Massa (Ferrari)
|Fernando Alonso (Renault)
Hamilton é o piloto que mais vezes aparece no top 3 desta votação (12), seguido de Max Verstappen (10), Sebastian Vettel (8), Fernando Alonso (4). Lando Norris e Charles Leclerc aparecem quatro vezes, respetivamente, no top 3.
