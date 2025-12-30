F1: Desde 2008, apenas quatro pilotos venceram a votação dos diretores de equipa para melhor piloto

A votação dos chefes de equipa para o melhor piloto tem servido de barómetro à prestação pura dos pilotos, retirando da equação a performance dos monolugares. Apesar de estarem intrinsecamente ligadas, as performances de carros e pilotos são sempre alvo de muito escrutínio e nem sempre o melhor piloto tem o melhor carro.

Assim, foi criada uma votação entre os diretores de equipa que permite dar um vislumbre do que foi a época. A “Bola de Ouro” dos Chefes de Equipa foi criada em 2008 para identificar o melhor piloto independentemente do carro. Os 10 team principals votam de forma totalmente secreta, enviando um Top 10 que é pontuado como uma corrida de F1 (25–18–15…). O formato manteve-se igual ao longo dos anos.

Com o tempo, deixou de ser apenas um artigo de revista e passou a ser adotado e publicado oficialmente pela própria F1 (desde 2017/2018). A votação tornou-se relevante porque reconhece pilotos que “fazem mais com menos”, ajuda a revelar talento antes de terem carros vencedores e, várias vezes, não coincide com o campeão do mundo.

Este ano, Max Verstappen foi eleito o melhor piloto, algo que acontece pela quinta vez consecutiva, superando o piloto campeão do mundo, Lando Norris. Aliás, desde 2008 que esta votação foi apenas vencida por quatro pilotos diferentes: Lewis Hamilton (8 vezes, sete consecutivas), Sebastian Vettel (3), Fernando Alonso (2) e Verstappen (5).

Ano 1.º Classificado (Melhor Piloto) 2.º Classificado 3.º Classificado 2025 Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) 2024 Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) 2023 Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) 2022 Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) 2021 Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Lando Norris (McLaren) 2020 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) 2019 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) 2018 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Sebastian Vettel (Ferrari) 2017 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Sebastian Vettel (Ferrari) 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Nico Rosberg (Mercedes) 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Nico Rosberg (Mercedes) 2014 Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 2013 Sebastian Vettel (Red Bull) Fernando Alonso (Ferrari) Kimi Räikkönen (Lotus) 2012 Fernando Alonso (Ferrari) Sebastian Vettel (Red Bull) Lewis Hamilton (McLaren) 2011 Sebastian Vettel (Red Bull) Jenson Button (McLaren) Fernando Alonso (Ferrari) 2010 Fernando Alonso (Ferrari) Sebastian Vettel (Red Bull) Lewis Hamilton (McLaren) 2009 Sebastian Vettel (Red Bull) Jenson Button (Brawn) Lewis Hamilton (McLaren) 2008 Lewis Hamilton (McLaren) Felipe Massa (Ferrari) Fernando Alonso (Renault)

Hamilton é o piloto que mais vezes aparece no top 3 desta votação (12), seguido de Max Verstappen (10), Sebastian Vettel (8), Fernando Alonso (4). Lando Norris e Charles Leclerc aparecem quatro vezes, respetivamente, no top 3.