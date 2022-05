F1: Depois de dois abandonos consecutivos, Guanyu Zhou não espera ter problemas no Mónaco | AutoSport

Depois de dois abandonos consecutivos, em Miami e Espanha, Guanyu Zhou está confiante que a Alfa Romeo resolveu os problemas de fiabilidade do seu carro e poderá estar competitivo no GP do Mónaco.

Durante o GP de Espanha Zhou estava a tentar entrar nos dez primeiros e pontuar, quando inesperadamente o motor perdeu potência e o piloto teve de abandonar a corrida.

“Todos temos trabalhado arduamente para garantir que as questões de fiabilidade não se metam mais no caminho do nosso trabalho e estou confiante de que podemos mostrar novamente o quão competitivos podemos ser”, salientou Zhou na antevisão do GP do Mónaco, onde em 2021 venceu uma corrida da Fórmula 2. “Tenho boas recordações do Mónaco, onde ganhei o ano passado e estou ansioso por fazer mais, agora que estou na Fórmula 1”.

O único rookie de 2022 explicou que a pista do Mónaco em que é especialmente importante confiar no carro. “É um lugar onde é preciso respeitar a pista e encontrar a sensação certa nas sessões de treino será muito importante, mas sei que a equipa me apoia e posso confiar para aproveitar ao máximo o fim de semana”,