F1: Depois de cair de 504 pontos (2019) para 131 (2020), a Ferrari reorganiza-se

Depois daquela que foi a sua pior época desde 1980, a Ferrari levou este ano a cabo uma reorganização técnica concebida – de acordo com a própria Scuderia – para dar “atenção absoluta às prioridades técnicas e de corrida, com a definição de papéis e responsabilidades muito claras”.



A reorganização contará com quatro chefes a reportar a Mattia Binotto, Chefe de Equipa, nomeadamente Enrico Cardile, no lado do chassis, Enrico Gualtieri para a unidade motriz, Laurent Mekies para as corridas, e Gianmaria Fulgenzi para a cadeia de abastecimento.O departamento de chassis de Enrico Cardile, entretanto, será também reorganizado, com o próprio Cardile a supervisionar a Engenharia de Performance de Chassis, David Sanchez a gerir o Conceito do Carro, Fabio Montecchi a tratar da Engenharia de Projeto de Chassis e Diego Ioverno a gerir as Operações de Veículos – com o departamento de Engenharia de Performance de Chassis a ficar com as atividades de engenharia de pista de corrida da equipa.

A mudança foi anunciada um dia antes do lançamento da equipa da Ferrari para 2021, enquanto que o novo carro da Scuderia, o SF21, será apenas revelado a 10 de março.

Dois dias mais tarde, entre 12 e 14 de Março, surge o teste de pré-época, onde Charles Leclerc e Carlos Sainz irão rodar pela primeira vez com o novo carro, e a sua novíssima unidade de potência, no Circuito Interno do Bahrein, antes do Grande Prémio do Bahrein, que se realiza a 28 de março.