F1: Depois de Alonso, também Hamilton tem um “plano” | AutoSport

No ano passado, Fernando Alonso revelou “El Plan” no Alpine, que se tornou uma tendência nas redes sociais. Não passou de um jogo entre a expressão em castelhano e o nome do construtor francês, mas ficou sempre “envolto num pouquinho de mistério”, como explicou o piloto. Este ano, é Lewis Hamilton que revelou que está a elaborar um plano relativo ao seu futuro com a Mercedes na Fórmula 1.

O piloto tem sido claro, assim como a equipa, e planeia renovar o contrato, mantendo-se na Fórmula 1, afirmando agora que não quer “abrandar”, pelo contrário, sente-se melhor do que nunca.

“Em termos do meu bem-estar físico, sinto-me melhor do que alguma vez estive fisicamente, porque tenho estado concentrado nisso à medida que envelheço”, disse Hamilton ao F1.com. “Estou a adorar pilotar, por isso estou a trabalhar num plano. Ainda não posso dizer o que é isso, mas não há limites para o que podemos fazer”, revelou ele.

O piloto, assim como Toto Wolff também já o afirmou, pretende ter um papel de embaixador da marca Mercedes, além de continuar a pilotar na Fórmula 1 pela mesma estrutura e de ter outros projetos, como acontece com a longa metragem que vai produzir com Brad Pitt sobre a competição. Hamilton reafirmou esse desejo, afirmando que “posso ser eu próprio nesta equipa e o apoio da Mercedes tem sido incrível desde o primeiro dia. Juntos, não se trata apenas de ganhar, podemos fazer parte das muitas pessoas no mundo que tentam mudar o mundo para melhor e é isso que podemos tentar fazer juntos, pois é uma marca enorme que pode ter uma enorme influência no mundo”.