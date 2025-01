F1: Demissão de Herbert levanta debate sobre profissionalização de Comissários

A FIA despediu ontem Johnny Herbert como Comissário Desportivo da F1, a maioria dos responsáveis das equipas de F1 são de opinião que o ‘quadro’ de Comissários deve ser profissional ao contrário, por exemplo, de Herbert que é voluntário a quem a FIA pagava somente as despesas e os custos são o principal argumento da FIA, e do seu presidente, Mohammed Bin Sulayem para a não constituição de uma equipa de Comissários profissionais.

A experiência de ex-pilotos de F1 é muito bem vista pelos atuais, pois ninguém melhor do que quem lá andou para ‘ler’ as situações de corridas e decidir fundamentando nessa experiência, mas é no mínimo irónico que um Comissário que não recebe pelo seu trabalho seja depois despedido por “conflito de interesses” quando é pago pela imprensa para fazer comentários.

Neste contexto, Zak Brown já veio a público dizer que concorda com a ideia das equipas de Fórmula 1 contribuírem financeiramente para os Comissários Desportivos profissionais, portanto, a tempo inteiro.

Claramente, num desporto multimilionário deve haver maneira de existirem ‘árbitros’ profissionais, pois isso levará certamente a melhores decisões – que nunca serão perfeitas, porque somos todos humanos – mas quase de certeza melhores do que muitas que foram tomadas nos últimos anos.

Este é um tema muito difícil, pois há muito que a Fórmula 1 se ‘futebolizou’ e as decisões são, sejam elas quais fores, sempre criticadas por um dos lados. No passado, também existiam mais decisões, mas nem de perto existia a mesma polémica que hoje. E quanto maior confiança houver no ‘árbitro’, melhor será para todos e muito mais dificilmente haverá críticas.