F1: Declarações da Honda são motivo de preocupação?

Ainda há um ano de desenvolvimento pela frente e muito se vai descobrir. Os saltos qualitativos nesta fase do desenvolvimento são grandes pelo que qualquer discurso, positivo ou negativo, sobre a performance das novas unidades motrizes. Mesmo que o projeto apresente números interessantes para os seus engenheiros, só uma comparação com o trabalho das outras equipas permitirá entender se o trabalho foi bem-feito ou não.

Outros rumores foram ouvidos, especialmente por parte da Audi e da Mercedes, cujo discurso sobre as novas unidades motrizes não era o mais otimista. Como tal, os desafios no desenvolvimento desta nova unidade motriz, que vai recorrer mais à energia elétrica, são comuns nos vários projetos.

No entanto, o jornalista Mark Hughes considera que as declarações não devem ser vistas como um sinal de alarme. Os novos regulamentos de PU são altamente técnicos e todos os fabricantes – incluindo a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull – estão a enfrentar dificuldades semelhantes. O desenvolvimento raramente é linear, com os avanços a acontecerem por etapas.

