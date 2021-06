F1: Decisões sobre pilotos da Mercedes apenas no Inverno | AutoSport

Toto Wolff tenta acabar com a especulação e proteger os seus pilotos, mas acaba por baralhar mais. Com tantos rumores sobre quem fica e quem sai na Mercedes, parece quase unânime que Lewis Hamilton deve ficar, mas até isso é pura especulação. O que é verdade até agora, é a mudança de discurso de Wolff, que tinha dito recentemente, que não queria alongar este tema e no Verão deveria ter tudo terminado.

Toto Wolff disse agora em entrevista, que uma decisão só deva acontecer no Inverno. “Algures no Inverno, penso eu. Mas não sei se será em Dezembro, Janeiro ou Fevereiro. É altamente possível, porque sempre estivemos empenhados e fomos leais aos pilotos. E isto é o que estamos a fazer”, adiantou o austríaco.

A solução para um piloto se manter com a equipa é fácil e só depende dele mesmo, pelo menos na opinião de Wolff.

“O piloto principal tem de ter um desempenho consistente. Especialmente neste ano difícil, precisamos de dois pilotos que estejam a correr ali mesmo. Se um está a ter um fim de semana mau ou tem um DNF, é preciso que o outro consiga pontuar o máximo. E é por isso, que é sempre importante que ambos estejam no máximo das suas capacidades”.