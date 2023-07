F1: Decisão sobre fim das mantas de aquecimento deverá ser tomada na sexta-feira | AutoSport

Os responsáveis da Pirelli estão satisfeitos com o trabalho de desenvolvimento e testes dos pneus que não necessitam de mantas de aquecimento, devendo agora este dossier ser analisado e discutido na reunião da Comissão de F1 na próxima sexta-feira. A decisão deverá passar por manter os pneus aquecidos com as mantas durante a próxima temporada, com exceção das borrachas para chuva e talvez, os pneus intermédios.

Os rumores já apontaram para o chumbo da proposta para a retirada de mantas de aquecimento de pneus para qualquer composto, mas agora parece ser possível manter os pneus de chuva que não necessitam de pré-aquecimento e talvez os pneus intermédios, mas as borrachas para pista seca parece estar completamente fora de hipótese que as equipas o aceitem.

Na Pirelli tudo foi preparado para que FIA e as equipas tomem uma decisão com base no seu trabalho, mas ao que parece, os protótipos para piso seco não agradaram.

Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli, explicou ao Motorsport-Total.com que haverá um teste com equipas em Spa-Francorchamps, independentemente da decisão da Comissão, onde continuarão “com o plano de testes sem mantas elétricas. Não temos tempo para preparar protótipos ou outros testes, portanto [o teste de] Spa certamente não será afetado por esta decisão”.