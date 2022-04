F1: “decisão não está nas nossas mãos”, avisa Mario Isola sobre fornecimento de pneus para 2025 | AutoSport

A Pirelli realizou esta semana testes com 4 equipas aos protótipos dos pneus para 2023, mas enquanto prepara a próxima época, o fornecedor exclusivo da Fórmula 1, tem interesse em manter-se na disciplina após 2024, último ano de contrato dos italianos.

Mario Isola, responsável da Pirelli Motorsport, salientou que estão satisfeitos pela experiência na Fórmula 1, mas a decisão final depende apenas da FIA e estão sujeitos ao concurso que será aberto entretanto, como qualquer outro interessado.

“A decisão não está nas nossas mãos, mas em geral estamos satisfeitos com a nossa experiência na Fórmula 1 e queremos continuar”, disse Mario Isola, citado pelo GPFans. “Tivemos uma prorrogação para 2024, mas este contrato está sujeito a um processo de concurso e cabe à FIA decidir como gerir a situação em conjunto com a Fórmula 1”.

Isola explicou que o processo será aberto no próximo ano para dar tempo ao escolhido para preparar a época de 2025. “Normalmente o concurso é lançado não no final deste ano, mas em meados do próximo, porque é o mesmo processo que tivemos no passado. Isso significa que a decisão será tomada no final do próximo ano, para dar um ano ao vencedor do concurso para se preparar para a temporada [2025]”.

O responsável máximo da Pirelli na Fórmula 1, salientou ainda a necessidade de discutir com a Fórmula 1 o futuro, mas primeiro terão de vence o concurso aberto com a melhor oferta. “Esperamos discutir o futuro com a Fórmula 1. Há muita coisa a acontecer e temos de discutir mais em pormenor, mas é uma proposta, por isso, no final, depende da oferta e das características e dos elementos que estão incluídos na proposta”.

Em Imola estiveram a testar com a Pirelli a AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari e Alpine, estando planeados mais testes até setembro com todas as equipas, excetuando a Haas.