F1: Decisão da Audi e da Porsche já foi tomada | AutoSport

Parece uma novela de infindáveis episódios. A Audi e a Porsche continuam com avanços e recuos quanto à sua entrada na F1. Parece que a decisão terá sido tomada e que as marcas vão mesmo apostar na F1.

Não há muitas novidades quanto ao que se sabe. A Reuters noticiou que o chefe do Executivo da Volkswagen, Herbert Diess, afirmou esta segunda-feira que a Porsche e a Audi decidiram entrar na F1, uma confirmação que já era esperada.

Os planos, esses, continuam ainda por definir. Se o caminho da Porsche parece já bem delineado e implica uma aliança com a Red Bull, já a Audi tem 500 milhões de euros para oferecer à McLaren, como já foi anteriormente referido. Também já foram referidos os rumores de que o negócio com a McLaren não está a avançar e que outras soluções estão em cima da mesa com os nomes Sauber e Aston Martin a terem sido referidos.

A entrada das marcas deverá acontecer em 2026 e a confirmação oficial dos projetos deverá ser apresentada a meio deste ano.