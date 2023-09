F1: Decisão da AlphaTauri sobre dupla de pilotos para 2024 “nos próximos dias” | AutoSport

Os desempenhos de Liam Lawson nas provas de Fórmula 1 que tem vindo a realizar substituindo Daniel Ricciardo, a mais recente com a conquista dos primeiros pontos da carreira, estão a dar reconhecimento ao piloto neozelandês e podem abrir alguma porta na Red Bull/AlphaTauri.

A equipa italiana deverá mudar de nome na próxima temporada, com a entrada de um ou mais patrocinadores principais, sendo a ADIDAS uma das apontadas e não tem ainda fechada a dupla de pilotos. Lawson é agora uma forte possibilidade, passando a Red Bull a ter três pilotos para duas vagas na AlphaTauri.

Recolhendo elogios de Peter Bayer, diretor-executivo da estrutura de Faenza, e do responsável da Red Bull, Christian Horner, depois dos pontos conquistados em Singapura, Lawson sabe que esta temporada terá de dar o lugar que agora ocupar a Ricciardo, quando este regressar da lesão na mão. E em 2024?

Bayer diz que a situação na AlphaTauri poderá ser decidida nos “próximos dias”. “As discussões estão a decorrer”, disse à Sky alemã em Singapura. “Vemo-nos todos os dias e tentamos coordenar-nos. Liam garantiu um lugar regular no grupo com este desempenho e veremos quem vai estar no carro no próximo ano nos próximos dias”, acrescentando que “Daniel Ricciardo estará definitivamente de volta ao seu carro [este ano] e Liam também quer terminar a Super Fórmula no Japão”.