F1: Decisão até final de junho sobre novas equipas | AutoSport

FIA e Formula One Management (FOM) deverão ter concluído o processo de análise das candidaturas a novas entradas na Fórmula 1 aberto oficialmente ontem por aquela entidade federativa até ao final do próximo mês de junho, apesar das estruturas que obtiverem luz verde, e caso isso aconteça, só poderem competir a partir da temporada de 2025.

A FIA espera que os interessados enviem toda a informação até 30 de abril. Depois disso, será conduzida a análise e FIA e FOM tomarão uma decisão final sobre todas as inscrições até 30 de junho. No entanto, o órgão federativo esclareceu que mesmo que as equipas sejam selecionadas para a segunda fase do processo não há garantia de que conseguirão uma vaga na grelha. Na comunicação publicada pela FIA sobre este processo, é garantido que “nenhum novo participante terá o direito automático de competir no campeonato e o número máximo de equipas a competir no campeonato até a temporada de 2025, inclusive, é limitado a doze”, acrescentando que as atuais equipa têm “preferência sobre os novos candidatos. Caso nenhum candidato seja considerado adequado pela FIA e/ou pelo detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, nenhuma nova equipa de Fórmula 1 será selecionada”.

No prazo de 48 horas após a submissão da manifestação de interesse, ou o mais tardar até 17 de fevereiro, a FIA informará qualquer candidato que considere adequado que será submetido a um processo de avaliação formal, tendo as equipas que pagar a taxa de inscrição no valor de 300 mil dólares, que se subtraem os 20 mil dólares que têm de pagar antes como forma de custos do processo na FIA.

Os detalhes finais da avaliação da segunda fase serão divulgados mais tarde, mas vai abranger vários critérios, como as capacidades técnicas e os recursos da equipa; os recursos financeiros suficientes para manter a equipa e ser competitiva; a capacidade da equipa em cumprir e respeitar suas obrigações sob os regulamentos desportivos, técnicos e financeiros da Fórmula 1; executar um plano de negócios detalhado para os primeiros cinco anos do projeto; a experiência e as capacidades no setor automóvel e/ou no automobilismo (incluindo experiência técnica, experiência em corridas, instalações, equipamentos e recursos técnicos); considerações sobre sustentabilidade, EDI (Igualdade, Diversidade e Inclusão), e benefício social; se a equipa e todos os indivíduos que se propõem a participar na propriedade, controlo ou direção da equipa são pessoas idóneas e capazes e a avaliação da FIA sobre o valor que o candidato pode dar ao Campeonato, incluindo a consideração da sua reputação e integridade.