F1 de volta a Portugal com o RED BULL SHOWRUN LISBOA | AutoSport

A F1 vai regressar a Portugal. Não da forma como gostaríamos (pelo menos para já), mas sim com uma pequena amostra da Red Bull. O palco escolhido é a zona de Belém, com um percurso já definido na Avenida da Índia entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém. A presença inédita da equipa Red Bull Racing está marcada para dia 25 de junho, com o impressionante RB7 a mostrar todo o seu potencial. O evento será de acesso livre para o público.

Durante o Red Bull Showrun Lisboa, além das arrepiantes passagens do F1 da Red Bull Racing – incluindo os famosos donuts – o público vai ser surpreendido por várias atividades e exibições de desportos motorizados, dança e música. O acesso ao evento é gratuito, num programa a não perder, para toda a família.

Antes da ação nas ruas de Lisboa, todos os fãs da F1 vão poder divertir-se e ganhar prémios com o Red Bull Pit Stop Challenge: https://www.redbull.com/pt-pt/projects/redbullpitstop. O jogo online destina-se a maiores de 18 anos, residentes em Portugal, não existindo limite de participação – até ao dia 18 de junho cada um pode jogar as vezes que quiser. Os três primeiros classificados na tabela do jogo recebem prémios e são anunciados no dia 20 de junho: 1º lugar – uma experiência presencial e exclusiva no Red Bull Showrun Lisboa, 2º lugar – kit de merchandising Red Bull Racing, 3º lugar – kit de merchandising Red Bull Racing.

O Red Bull Showrun Lisboa é uma organização da Red Bull que conta com o apoio da Samsung e da Câmara Municipal de Lisboa.