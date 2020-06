F1, Davide Valsecchi: “O Leclerc vai ser o novo Schumacher na Ferrari”

Charles Leclerc tem tido um percurso na Fórmula 1 sempre a subir. Depois de se estrear pela Alfa Romeo Sauber F1 Team em 2018, em 2019 o monegasco foi para a Ferrari, conseguindo bater Sebastian Vettel.

O antigo campeão da Fórmula 2 e piloto de testes da Fórmula 1, Davide Valsecchi, afirmou ao podcast F1 Nation que: “A Ferrari iria ter muitas dificuldades em gerir o Charles Leclerc e o Sebastian Vettel. O Leclerc vai ser o novo Schumacher na Ferrari”.

“O Charles já se mostrou estar ao nível do Sebastian Vettel. Agora que a Ferrari decidiu ficar com ele, mostra que têm confiança no piloto”.