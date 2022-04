F1, Davide Valsecchi: George Russell “vai ser Campeão, é apenas uma questão de tempo” | AutoSport

Antigo piloto e campeão do GP2 em 2012, agora comentador e apresentador de televisão em Itália, Davide Valsecchi está convencido que George Russell será campeão do mundo de Fórmula 1, sendo uma questão de tempo até isso acontecer.

“Este homem é especial. Tem a mesma atitude de [Charles] Leclerc, [Max] Verstappen, e provavelmente [Lando] Norris”, disse Valsecchi no podcast F1 Nation. “Acreditem, é especial. Assim que saltou para o Mercedes no Bahrein [2020], liderou a corrida, podeira ter vencido. Foi capaz do seu melhor desempenho no [dia] mais importante da sua vida”.

O antigo piloto italiano argumenta ainda com as performances de Russell nas três corridas de 2022. “No início da temporada e após três corridas, está a discutir com [Lewis] Hamilton e não é destruído todos os fins de semana como [Valtteri] Bottas ou outros companheiros de equipa de Hamilton antes dele”.

O comentador da Sky Itália, diz que o ponto forte de Russell é a sua atitude durante a corrida, que enfrente com calma e paciência. “Tem uma capacidade incrível para gerir a corrida e a situação, é sempre calmo e paciente como Hamilton nos mostrou ser no passado. Isso é magnífico. É muito calmo quando a situação não é boa”.

Valsecchi comparou ainda Russell e Carlos Sainz que cometeu um erro na Austrália, enquanto o britânico subiu ao pódio pela primeira vez com a Mercedes.

“Sainz não estava calmo quando estava em apuros na Austrália”, esclareceu o antigo piloto. “É demasiado apaixonado, e cometeu um erro, e estava confuso. Hamilton, quando está no meio do pelotão, está sempre a correr bem e à espera de um momento melhor.É um mestre nesse aspeto. Russell tem a mesma atitude. Vai ser Campeão do Mundo, é apenas uma questão de tempo”.