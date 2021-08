F1, Davide Brivio: “Valentino Rossi é como Fernando Alonso” | AutoSport

Esta pausa de verão está a ser mais apetitosa para a Alpine, graças à vitória conquistada na Hungria que tirou muita pressão de cima da estrutura e dos seus responsáveis. Davide Brivio falou sobre os seus pilotos e deixou elogios.

A dupla Esteban Ocon / Fernando Alonso tem dado mais à equipa do que se esperava. Ocon regressou à velha forma e apesar de uma fase menos positiva, tem conseguido bons resultados para a Alpine, enquanto Fernando Alonso tem mostrado no seu regresso que mantém todas as qualidades. A melhor prova disso foi a forma tenaz como defendeu Lewis Hamilton, ajudando Ocon a conseguir a vitória.

Brivio esta muito contente com o trabalho do espanhol e elogiou a sua postura: ” Trabalhar com Fernando e toda a equipa é muito fácil e há uma atmosfera muito boa. Ele é muito entusiasta e motivado em tudo o que faz. Considero-o muito útil para a equipa. Eu gosto de trabalhar com ele. Vê-se que por experiência e inteligência ele é um dos melhores, faz parte de uma elite pela forma como encara o fim-de-semana, bem como pela motivação que tem”, disse o antigo homem Suzuki numa entrevista com ‘La Gazzetta dello Sport’. “Valentino [Rossi] é como Alonso. Ambos têm a mesma inteligência na pista. Rossi sempre foi muito lúcido na pista, pensa sobre o que fazer e lê sempre bem as diferentes situações. Valentino também faz parte dessa elite”.

“Esteban é um dos jovens em quem podemos apostar e, de facto, renovámos o seu contrato por mais três anos. Teve algumas corridas difíceis, mas saiu muito bem dos problemas e na Hungria mostrou grande maturidade, mantendo tudo sob controlo e não cometendo erros. Ele só pode melhorar”, concluiu Brivio.