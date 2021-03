F1, Davide Brivio: “Na F1 há muito mais pressa de vencer que no MotoGP”

Davide Brivio trocou o MotoGP pela Fórmula 1, e assinou com a nova equipa Alpine F1 como Director de Corrida. Depois de ter desempenhado anteriormente funções semelhantes no MotoGP, mais recentemente com a Suzuki, equipa que conduziu ao título de dupla campeã do mundo, com o piloto Joan Mir a ganhar o campeonato de pilotos e a equipa a coroa dos fabricantes.

O italiano cresceu perto de Monza, Itália, e desenvolveu uma paixão pelo desporto motorizado, começando por correr de motocross na sua pista local. Em 1990, Davide Brivio iniciou a sua carreira no desporto motorizado como assessor de imprensa nas World Superbikes e, em 1992, tornou-se gestor de equipa da Divisão de Corridas da Belgarda Yamaha, na série.

Mudou-se para a equipa da fábrica Yamaha em 1993, tornando-se diretor da equipa em 1995.

Davide Brivio passou para a equipa Yamaha MotoGP em 2002, uma mudança que traria uma era de sucesso para a equipa entre 2004 e 2010 com quatro vitórias no campeonato de pilotos e quatro títulos do campeonato de fabricantes. Durante esse tempo, o italiano foi fundamental para levar a lenda do MotoGP, Valentino Rossi, para a equipa, levando o italiano a quatro campeonatos mundiais. Continuou a trabalhar com Valentino até 2013 como consultor.

Antes do regresso da Suzuki ao MotoGP em 2015, Davide Brivio tornou-se Team Manager da equipa, encarregado de ‘fabricar’ jovens talentosos pilotos, juntamente com a escalada da equipa, para estar entre as primeiras colocadas no desporto. Em 2020, a Suzuki conquistou o campeonato de equipas com duas vitórias e 11 pódios, com Mir a conquistar o título de pilotos.

Como se instalou no seu novo papel na equipa Alpine F1?

É um novo papel e tudo é muito interessante. Tenho praticamente conhecido novas pessoas e tento compreender, tanto quanto possível, como funciona a equipa no ambiente da Fórmula 1. Há alguns aspetos que são comuns com as minhas experiências anteriores no desporto automóvel, enquanto que há outros aspectos que são completamente novos. A equipa está a operar a um nível muito elevado e estou contente por ver como tudo está organizado. Entro neste novo ambiente, procurando ver como posso contribuir.



Quais são as suas principais responsabilidades profissionais?

Como Diretor de Corridas, sou o responsável por todas as operações da pista. Tratarei de tudo o que diz respeito à equipa de pista e, claro, trabalharei com ambos os pilotos. O nosso objetivo é utilizar todo o potencial do carro, que, claro, é desenvolvido e preparado nas fábricas de Enstone e Viry.

Uma vez na pista, temos de extrair o nível máximo do que temos. O meu trabalho é ser responsável por isso e coordenar tudo da melhor forma possível. A equipa tem vindo a fazer um bom trabalho nos últimos anos. Queremos ver como continuamos a fazê-lo, ao mesmo tempo que crescemos de competitividade e otimizamos as operações. Há áreas que podemos melhorar para maximizar o desempenho do carro.

É uma grande responsabilidade saber que há mais de 1.000 pessoas na fábrica a desenvolver os carros, que depois são 60 pessoas na pista que têm a pressão e a responsabilidade de ‘entregar’ o trabalho.

No entanto, penso que tudo isto é muito excitante.



O que espera deste novo desafio de mudar das duas para as quatro rodas?

É um desafio interessante, mas que eu estou ansioso por começar. A grande diferença que vi é o design e desenvolvimento do carro, que, claro, é muito mais complexo na Fórmula 1 do que no MotoGP.

Em termos simples, são muito mais peças! O que também tenho notado é que a abordagem está focada na vitória. Na F1 há muito mais pressa de vencer que no MotoGP. Claro, é o mesmo no MotoGP, mas na Fórmula 1, todos estão com pressa de ganhar e tudo está com uma mentalidade “o mais rápido possível, o melhor possível”. Para comparar, no MotoGP é um pouco mais lento onde se tenta melhorar para ganhar desempenho dentro de um certo período de tempo.

Na Fórmula 1, trata-se de cortar o tempo para tornar tudo cada vez mais rápido. É um processo fascinante para aprender a ver como tudo é desenvolvido e gerido.

Tenho seguido a Fórmula 1 durante muito tempo. Via as corridas na televisão quando estava livre, e costumava visitar o paddock de Fórmula 1 uma ou duas vezes por ano. Costumava também olhar para a Fórmula 1 como inspiração para ter ideias, o que eu pensava que seria bom para o MotoGP, por isso sempre me habituei a olhar para a F1 a partir dessa perspetiva. Estar agora envolvido, significa que vou aprender muito mais e ver de perto como tudo funciona. Penso que há muito cruzamento de ideias.

A Fórmula 1 e o MotoGP são ambos desportos liderados por equipas com dinâmicas semelhantes em termos de um grupo de pessoas que interagem e criam um ambiente de trabalho em conjunto. Os pilotos terão problemas semelhantes e formas dos resolver, mantendo ao mesmo tempo um bom espírito de grupo.



Qual é a sua opinião sobre o alinhamento de pilotos da equipa de 2021?

É uma grande combinação. Fernando é um campeão mundial e um dos maiores talentos da Fórmula 1, que trará a sua experiência e habilidade à equipa. Ele esteve ausente durante alguns anos para ter outra experiência, mas agora, quer voltar à Fórmula 1, o que mostra o seu forte desejo de alcançar algo aqui e ter bons resultados. Poderia ter tido uma carreira de ouro noutras séries, mas queria voltar ao ambiente mais competitivo e competir contra alguns dos novos talentos que se avizinham. Esteban é também um piloto interessante e está entre a geração jovem. No ano passado ele melhorou muito até ao final da temporada. Ele atingiu um bom nível, o que significa que pode olhar positivamente para esta temporada continuando com a mesma equipa e um carro semelhante. Estou ansioso por vê-los a pressionarem-se uns aos outros. A melhor combinação que se consegue é quando os dois pilotos se pressionarem um ao outro, por isso espero que possamos ter este tipo de situação tanto de um ponto de vista desportivo como de desempenho.