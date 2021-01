F1: Davide Brivio na Alpine como diretor de corrida

Davide Brivio deixou a Suzuki no MotoGP para se juntar à equipa da Alpine na Fórmula 1. Brivio é nomeado assim para diretor de corrida, respondendo a Laurent Rossi que é o CEO da Alpine.

Davide Brivio junta-se à Alpine F1 Team depois de muitos anos na MotoGP, onde venceu títulos com a Yamaha/Valentino Rossi e a Suzuki/Joan Mir.

Para já ainda não se sabe quais as especificidades do papel de Brivio, mas a Alpine vai anunciar dentro de semanas mais pormenores.

Ao autosport.com, Brivio afirmou: “Um novo desafio e uma nova oportunidade apareceram e eu aceitei. Não foi uma decisão fácil e a parte mais difícil foi deixar um excelente grupo de pessoas, com as quais comecei o projeto Suzuki no MotoGP”

“De um ponto de vista sinto-me triste, mas ao mesmo tempo estou motivado para este novo desafio, com este a ser o fator principal de renovar ou não com a Suzuki”, afirmou Brivio.

