F1: Davide Brivio deixa Alpine no final do ano | AutoSport

Foi levantada essa possibilidade perto do final da temporada de Fórmula 1, mas foi negada pelo próprio Davide Brivio que a sua saída pudesse acontecer ainda em 2023, no entanto a Alpine confirmou hoje a saída do responsável, que está na equipa desde 2021 depois de conduzir Suzuki ao título mundial de MotoGP.

No final do ano, o até agora diretor de projetos da Alpine, Davide Brivio, deixa a equipa por “mútuo acordo”, perseguindo outro rumo para a sua carreira. Brivio é apontado ao regresso ao MotoGP.

Marca, assim, o fim de uma colaboração de três anos entre ambas as partes, tendo começado como diretor do departamento de corridas na marca francesa, reportando diretamente ao então diretor executivo, Laurent Rossi. Desde então, Davide assumiu o cargo de diretor de projetos (título completo da sua função é ‘Director of Racing Expansion Projects’), que incluiu a gestão da Alpine Academy, o programa de jovens pilotos da equipa francesa.

Julian Rouse continuará a supervisionar o programa de jovens, que entrará no seu nono ano em 2024 e conta atualmente com nove pilotos de oito nacionalidades, abrangendo quatro séries diferentes, desde a Fórmula 2 até ao Karting.

Bruno Famin, vice-presidente para o desporto motorizado da Alpine Racing quis “em primeiro lugar, agradecer ao Davide pelo seu trabalho árduo e empenho ao longo das últimas três épocas. A sua experiência nos desportos motorizados tem sido extremamente valiosa, especialmente no desenvolvimento e progressão da Alpine Academy. O desejo do Davide é deixar a Alpine para procurar outras oportunidades e nós aceitamos o seu desejo, concordando mutuamente em separarmo-nos. Desejamos-lhe as maiores felicidades no seu próximo capítulo de uma carreira já impressionante no desporto automóvel.”

De saída da Alpine, Davide Brivio diz ter “sido um capítulo de orgulho na minha carreira no desporto automóvel estar envolvido na Fórmula 1 com a Alpine. Gostaria de agradecer à Alpine pela oportunidade de experimentar a Fórmula 1, que era o meu desejo, e também pela oportunidade de transmitir alguma da minha experiência no desporto automóvel aos seus jovens pilotos na Alpine Academy. Desejo à equipa e à academia o melhor para o futuro e estou certo de que veremos muitos jovens pilotos alcançarem feitos fantásticos nas suas carreiras. Desempenhar um pequeno papel em alguns desses sucessos é, certamente, algo que estimo. Estou grato à Alpine por ter aceite o meu desejo de prosseguir outras oportunidades que possam (e espero que assim seja) surgir no futuro”.

Os rumores, que Brivio negou ser verdade no início deste mês, apontam para um regresso do antigo responsável da Suzuki ao MotoGP, desta vez para liderar o projeto da Honda, que passa por momentos complicados após a saída de Marc Márquez.