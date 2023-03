F1: David Sanchez, chefe do conceito de veículo, deixa a Ferrari | AutoSport

A Ferrari não começou o ano da melhor forma e, como é habitual, as consequências na Ferrari fazem-se sentir rapidamente. O Engenheiro-chefe do conceito do carro David Sanchez apresentou a sua demissão.

Sachez era um dos nomes fortes da Ferrari. Iniciou a sua carreira na Ferrari em outubro de 2012. Quatro anos mais tarde, assumiu o lugar de Dirk de Beer e acabou por assumir a liderança do departamento de aerodinâmica da Scuderia em 2019. Sanchez foi responsável pela conceção e desenvolvimento da F1-75 e da SF-23 de 2023 do ano passado. Com os maus resultados do arranque da época, Sanchez deixou a Scuderia e segundo a publicação formu1a.uno, o francês deverá estar a caminho da McLaren, assim que cumprir os seis meses de afastamento obrigatórios. É mais um nome forte a sair da Ferrari, mas não faltarão interessados nos seus serviços.