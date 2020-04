F1, David Richards: “A Fórmula 1 podia ter-me levado à falência…”

O patrão da Prodrive, David Richards, diz que não se arrepende de não ter entrado na Fórmula 1 há cerca de dez anos. Nessa altura, a equipa Prodrive – que já esteve presente na F1, WEC e WRC – esteve a um pequeno passo de entrar na Fórmula 1.

Em 2010, o projeto foi chumbado, entrando outras equipas, como a Virgin Racing ou a HRT. Equipas essas que em 2020 já não existem. Em entrevista ao racefans.net, David Richards disse que a sua equipa poderia ter passado pelas mesmas dificuldades.

“Continuo a pensar nisso. O mais provável era estar falido agora. Mas, quem sabe? Muitas coisas poderiam acontecer. É uma área neste momento que tem um desafio enorme. Tiro o meu chapéu a quem está a tentar manter-se. Não é fácil. Se nos tempos normais não o era, imaginem agora.”

“Agora, a Prodrive tem uma organização onde mais de 70% dos lucros são de fora do desporto motorizado. Temos muitas atividades, como projetos de camiões elétricos, ou colaborações com fabricantes de aviões. É muito diferente do que fazíamos há dez anos, quando estávamos envolvidos na Fórmula 1 e nos ralis.” ”