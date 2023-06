F1, David Coulthard sobre Lance Stroll: “O cronómetro não mente” | AutoSport

Lance Stroll não tem tido uma época fácil. Começo foi duro com uma lesão no pulso que lhe tirou tempo importante nos testes de pré-época. Desde então, Stroll tentar recuperar o tempo perdido, mas conta com a concorrência de Fernando Alonso que tem estado imparável. A diferença de nível é tal que as questões sobre a permanência do canadiano na equipa começam a surgir.

Lance Stroll é filho do dono da equipa e não parece que irá perder o lugar a curto prazo. Mas, para uma equipa que quer lutar por títulos, começam a ser difícil justificar a manutenção do piloto. Edddie Jordan e David Coulthard comentaram isso mesmo no Podcast Formula for Success:

“Eis uma pergunta: és dono da Aston Martin e investiste fortunas do teu próprio dinheiro e há uma enorme quantidade de dinheiro de patrocínio. O que dizes aos patrocinadores que o procuram quando fizerem a pergunta: ´Tem a certeza de que o Lance pode fazer o trabalho que precisamos para que esta equipa seja uma equipa de construtores vencedora´? Se fores o Lawrence Stroll, o que respondes?”

Coulthard também vai pelo mesmo discurso e mostra muitas dúvidas de que Stroll tem o necessário para chegar aos resultados que a equipa pretende:

“O cronómetro não mente. Não estou a dizer que o Lance não é suficientemente bom, ele ganhou tudo ao longo do seu percurso até a F1. Houve alguns elementos de azar este ano. Mas há um ponto em que não se pode continuar a arranjar desculpas. Esta é uma competição de cronómetro e, a certa altura, é isso que vai ditar o que as equipas escolhem fazer no futuro.”