F1, David Coulthard: “Quando Lewis Hamilton se retirar, não deverá pilotar mais”

Lewis Hamilton caminha para o fim da carreira, apesar de estar ainda no topo da sua forma e de ter ainda sede de vitórias.

De acordo com David Coulthard, a carreira de Hamilton não está terminada neste momento.

“Se ele acreditasse realmente que era altura de parar, não teria estado presente durante o teste de Inverno no Bahrein. Assim que souber que chegou o momento de parar, então anunciará imediatamente”, disse David Coulthard ao The Sun. “Se ele decidir retirar-se, não creio que faça outra volta num carro de corrida. Não acredito que ele vá fazer uma aparição em Le Mans ou algo do género”, concluiu o escocês.