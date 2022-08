F1, David Coulthard: “Quando Charles Leclerc limar algumas arestas, chegará ao topo” | AutoSport

Charles Leclerc está praticamente arredado da luta pelo título. Apesar de ter um carro que lhe permite lutar por vitórias, o azar, aliado a muitas falhas da equipa, além de falhas próprias, têm afastado o monegasco do primeiro lugar e da luta pelo campeonato.

Os erros de Leclerc já têm sido alvo de algum escrutínio. O piloto da Ferrari não tem evitado alguns dissabores com pequenos erros que têm custado caro, mas que fazem parte do crescimento de um piloto de topo. Basta relembrar os primeiros anos de Max Verstapppen na Red Bull. David Coulthard acredita que uma vez esses pequenos erros eliminados, o caminho para o topo fica aberto. Mas para isso terá de evitar os erros e, mais que isso, evitar ser tão crítico consigo mesmo:

“Recordando o GP do Azerbaijão [2019] na Ferrari, quando bateu contra as proteções na chicane e disse ‘Sou tão estúpido, sou tão estúpido’. Ele não é estúpido, é um piloto de corridas brilhante. Ele ainda está a amadurecer, sob a pressão da Fórmula 1, representando a Ferrari. É mais do que uma equipa de corridas, é um país”, disse Coulthard. “Assim que ele tiver corrigido esses pequenos erros – e recordemos que Max Verstappen cometeu erros como esses no início da sua carreira – ele chegará ao topo”.