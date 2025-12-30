F1, David Coulthard: “Nova era trará um perfil de corrida muito diferente”

David Coulthard, antigo piloto de Fórmula 1 pela McLaren e pela Red Bull, antevê uma transformação profunda no estilo de corrida a partir de 2026, com a entrada em vigor do novo regulamento técnico. O escocês, vencedor de 13 Grandes Prémios e atual embaixador da Red Bull, partilhou as suas previsões numa entrevista concedida ao jornalista Balazs Szabó, do portal F1Technical, durante o evento Red Bull Showrun, realizado em Budapeste.

O evento, que teve lugar nas ruas de Stefánia út, transformou o centro da capital húngara num circuito urbano de mais de 2,5 quilómetros, onde milhares de adeptos assistiram a demonstrações de monolugares históricos. Coulthard foi uma das principais atrações, regressando ao volante do icónico RB7 — um dos modelos mais vitoriosos da era dos motores V8.

Em conversa com F1Technical, o escocês abordou as implicações das novas regras que passam a dividir a propulsão entre 50% de energia elétrica e 50% de combustão interna. Segundo o ex-piloto, esta mudança criará um perfil de corrida muito diferente do atual, alterando as fases de aceleração e travagem e obrigando equipas e pilotos a adaptar-se a novas dinâmicas de gestão energética e aerodinâmica.

Coulthard explicou: “O simples facto de ter havido uma discussão entre todas as equipas sobre o futuro das regras dos motores mostra que existiam dúvidas. Entramos agora numa era em que haverá 50% de energia elétrica e 50% de combustão, o que trará um perfil de corrida muito diferente. Normalmente, sais de uma curva, ganhas velocidade até ao máximo e travas. Com este sistema, vais acelerar até certo ponto, a energia elétrica esgota‑se e o carro passa a ter mais resistência aerodinâmica do que potência.”

Prosseguiu com uma analogia: “As corridas continuarão a ser corridas, desde que todos estejam nas mesmas condições. É como numa regata — pode parecer aborrecido navegar a 10 nós, mas se o barco ao lado vai a 9,5 ou 10,5 nós, tens uma competição real.”

Ainda assim, deixou um aviso: “O risco de qualquer novo regulamento é que um construtor encontre uma vantagem inicial, como aconteceu com a Mercedes na era híbrida — tinham tamanha superioridade no motor que nem precisavam do melhor carro para vencer.”