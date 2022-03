F1, David Coulthard: “Max Verstappen é excecional” | AutoSport

David Coulthard não se cansa de elogiar Max Verstappen e num documentário da Viaplay o ex-piloto da Red Bull explicou porque considera Verstappen um dos melhores de sempre e que porque vê o neerlandês como um justo campeão:

“Lewis é um piloto fantástico e mereceu ganhar a corrida, mas também acho que Max mereceu o título por causa do seu espírito de luta. Ele conseguiu entrar na cabeça de Lewis. Nenhum outro piloto tem esse efeito sobre Lewis”, explicou ele. “Isso faz dele um campeão digno aos meus olhos”.

Quando questionado se Verstappen já era um dos melhores de sempre, o escocês foi claro:

“Todos os pilotos de F1 são bons, tal como todos os futebolistas da Premier League são bons. Mas trata-se de encontrar os tipos que são excecionais”, disse Coulthard. “Ele já o é. Ele é notavelmente maduro para a sua idade jovem. Não esqueçamos que ele tinha 17 anos quando entrou na F1, e ganhou o seu primeiro grande prémio aos 18 anos. O facto de ter aproveitado essa oportunidade e de ter triunfado torna-o excecional. Não me senti maduro até chegar aos meus vinte e poucos anos, e penso que estava no meu auge nos meus trinta anos. Isso significa que pode haver muito mais a vir do Max”!

“Se o encontrarem na rua, ele é apenas um tipo vulgar”, disse ele. “É assim que ele fala contigo, não fala como ‘Sou o campeão mundial e multimilionário’. Sabemos demasiado bem que a fama e a fortuna podem mudar as pessoas, mas não creio que ele vá mudar”, acrescentou ele. “Ele está tão aberto a interagir com outras pessoas, que realmente não perde isso”.