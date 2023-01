F1, David Coulthard: “Maioria dos pilotos são muito aborrecidos” | AutoSport

Falta pouco mais de um mês para sair a nova temporada do Drive to Survive (DtS). A série da Netflix que permitiu mostrar ao mundo a F1 de uma forma diferente e mais interessante para o público geral tem sido alvo de críticas por desvirtuar a essência de certas relações entre pilotos. Mas David Coulthard não é contra essa prática.

Quem acompanha o DtS sabe que por vezes as rivalidades entre pilotos são exageradas, a bem da trama. A realidade difere e isso tem motivado queixas e críticas por se estar a desvirtuar a verdade. Mas Coulthard não é contra a abordagem, para apimentar mais o enredo e tornar a série mais interessante:

“Vejo um interesse permanente neste tipo de versão da realidade editada, da qual alguns dos condutores falaram”, disse Coulthard ao PlanetF1. “Eles sentiram que algumas das conversas eram colocadas sob uma luz que não os deixou confortáveis. Mas a realidade é que, se não fosse feito dessa forma, não seria tão interessante e divertido. Faz parte do espetáculo e faz parte do entretenimento. A menos que se esteja a tentar reescrever a história ou a fazer algo que possa ser visto como ilegal, penso que se isso os faz parecer mais interessantes do que são – porque a maioria dos pilotos são muito aborrecidos! Para ser honesto – a Netflix faz com que pareçam bastante interessantes.”