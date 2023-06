F1, David Coulthard: “Lewis Hamilton deu a volta ao texto” | AutoSport

Lewis Hamilton passou por uma fase difícil na Mercedes no ano passado, em que não conseguiu encontrar-se com o W13, um carro que não se adequava às necessidades e às caraterísticas do piloto britânico. George Russell ficou à frente do colega de equipa e já se falava de passagem de testemunhos. Hamilton provou que este ano que ainda tem muito para dar.

Hamilton tem agora 102 pontos contra 65 de Russell. O heptacampeão tem três pódios em seu nome enquanto Russell tem apenas um. Hamilton é o homem do momento na Mercedes e Russell tem de ser contentar com um papel secundário.

“Nós avisámos que era preciso ter cuidado para não nos precipitarmos, porque o Lewis, quando está em forma, é um colega de equipa formidável”, recordou David Coulthard no seu último podcast Formula For Success. “Definitivamente, Hamilton deu a volta ao texto e está em forma.”

Contrariando a opinião de alguns, Hamilton tem ainda muito para dar e Russell, apesar de ser um excelente piloto, um dos maiores talentos da grelha, tem de trabalhar muito para ficar ao nível do seu muito mais experiente colega de equipa.