F1, David Coulthard: “Lando Norris teve uma prestação ao nível de Senna, Schumacher e Hamilton”

O antigo piloto de F1 David Coulthard elogiou o desempenho de Lando Norris no Grande Prémio de Singapura, comparando-o a lendas do passado da F1 como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Ayrton Senna. Norris liderou a corrida desde a pole position, terminando quase 21 segundos à frente de Max Verstappen, marcando a sua terceira vitória da época.

Coulthard destacou a condução de Norris no complicado circuito de Marina Bay Street, apesar de duas colisões com barreiras, considerando uma prestação magistral, em condução de precisão. Coulthard acredita que a forma atual de Norris é excecional e coloca-o entre os grandes, salientando a humildade do jovem britânico e o seu forte potencial para o campeonato, à medida que procura reduzir a diferença para Verstappen.

“Foi uma prestação magistral, com um beijo sem remover um canto [do carro]”, disse Coulthard ao Channel 4. “Isso mostra que ele sabe fazer isso na perfeição. O único que realmente me surpreendeu foi no final da volta, quando ele queimou a travagem, acho que foi na curva 14, tocando na barreira. De resto, foi impecável. Que atuação. Homem e máquina em perfeita harmonia. Ele foi assim desde o primeiro treino de sexta-feira, teve a vantagem sobre o Oscar [Piastri], que fez um trabalho muito sólido para voltar e conquistar o pódio.Lando, é tão humilde e tão acessível”, acrescentou Coulthard. “Ele não se apercebe de como as suas prestações são grandes e significativas neste momento. São prestações ao nível de Senna, Schumacher, Hamilton. Todos nós podemos ganhar um grande prémio com um pouco de sorte, mas este foi excecional.”