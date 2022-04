F1, David Coulthard: “George Russell é a versão moderna de um piloto de topo” | AutoSport

David Coulthard elogiou George Russell e as suas prestações nas primeiras corridas do ano. O jovem piloto britânico enfrenta agora um desafio completamente diferente, estando na equipa que dominou a F1 desde 2014, ao lado de um sete vezes campeão do mundo.

Era o desafio que Russell há muito ambicionava mas que, para já, não corre como gostaria, com a Mercedes a não ter argumentos para lutar por vitórias. Mas Coulthard considera que as primeiras prestações de Russell foram bastante positivas.

“Há quem possa julgar que as primeiras corridas do George não foram as melhores, mas eu não concordo com isso. Penso que ele lidou bem com o carro e com esta nova situação”.

Segundo Coulthard, Russell é “uma versão moderna de um piloto de corridas profissional de topo”.