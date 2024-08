F1: David Coulthard escolheu os três melhores de sempre da Red Bull

O ex-piloto da Red Bull, David Coulthard, foi desafiado a escolher os melhores pilotos da Red Bull e a sua escolha caiu em Max Verstappen. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo foram referidos, mas o britânico deixou o australiano fora do top 3.

Embora Vettel tenha conquistado quatro títulos mundiais consecutivos com a Red Bull entre 2010 e 2013, Coulthard acredita que o desempenho de Vettel caiu no final da sua carreira, à semelhança do que aconteceu com Michael Schumacher na Mercedes. Coulthard classificou Max Verstappen como o melhor piloto da Red Bull, colocando Vettel em segundo lugar, e omitiu Ricciardo do seu top três. Em vez disso, classificou Mark Webber em terceiro lugar, elogiando a dureza de Webber e criticando Ricciardo por ter deixado a Red Bull por um acordo mais lucrativo na Renault, em vez de competir com Verstappen.

“O melhor da Red Bull? Tem de ser Max, Max e Max. Não se pode tirar nada aos quatro títulos mundiais de Seb, mas se olharmos para a sua carreira na totalidade, Seb já não era tão impressionante no final como quando ganhou os seus títulos mundiais. Veja-se o caso de Michael Schumacher na Mercedes – ele também já não era tão impressionante nesse período como era no tempo da Ferrari. Isto mostra que cada um tem o seu próprio tempo, mas penso que é óbvio colocar Max em primeiro lugar… Seb é o segundo com os seus quatro títulos mundiais. Quanto ao P3, eu diria Mark Webber à frente de Daniel Ricciardo, porque Webber era um homem e Daniel mais um bom rapaz, por assim dizer. Este último deve-se em parte ao facto de Webber não ter deixado ninguém passar-lhe por cima. Além disso… teve de competir com o então campeão do mundo durante anos, enquanto Ricciardo preferiu uma saída lucrativa para a Renault a lutar com um Verstappen em ascensão.”