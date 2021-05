F1, David Coulthard: “Entusiasmado com a nova era” | AutoSport

A F1 está a mudar. Esta mudança tem sido gradual mas constante, quer ao nível do rumo, quer ao nível da passagem de testemunho com a nova geração a assumir o protagonismo enquanto as gerações mais jovens se começam a impor.

É essa mudança que entusiasma David Coulthard. Para o ex-piloto de F1, a nova geração traz uma abordagem mais fresca e aberta, que melhor muito o ambiente na F1:

“Estou realmente entusiasmado com o futuro do desporto. Lewis Hamilton é um grande piloto , não me interpretem mal, mas não é um homem do povo do paddock. Max, Charles, George e Lando, por outro lado, compreendem que o seu trabalho não consiste apenas em pilotar carros de corrida, mas também que têm de lidar com os meios de comunicação social e patrocinadores, têm de estar abertos, o que nem sempre foi o caso com vários pilotos no passado”.

Embora Coulthard não pense que Verstappen se tornará a força dominante do desporto nesta época, ele espera que isso aconteça em breve.

“Ele tem talento e é o homem para as próximas temporadas. Não há dúvida na minha mente que vamos assistir a uma mudança da era Hamilton para a era Verstappen”, disse o escocês à racingnews365.com. “Se acontecer este ano, será devido à corrida de desenvolvimento entre as equipas. Estamos agora apenas nas fases iniciais da época. Em Barcelona, a Mercedes foi demasiado forte para a Red Bull, mas no Mónaco, foi o contrário. Penso que será uma época de mudanças”.