F1, David Coulthard: “Em nove anos na McLaren, fiz todos os testes e nunca falhei uma corrida” | AutoSport

A Red Bull começa 2023 com uma dinâmica de equipa diferente. Max Verstappen e Sergio Pérez mantêm-se na equipa, mas Daniel Ricciardo é agora o piloto de reserva e isso pode ter um peso na forma como decorre a época.

Max Verstappen tem o lugar mais que garantido, mas Pérez tem de provar que pode ficar na Red Bull, correndo o risco de ver Ricciardo ficar com a sua vaga. É que Pérez foi uma excelente aquisição por parte da equipa, mas não tem demonstrado capacidade para igualar ou pelo menos se aproximar de Verstappen, o que Ricciardo fez no passado. Os tempos são diferentes, mas o crédito do australiano na equipa é grande e, especialmente depois dos problemas entre Verstappen e Pérez, pode ser visto como uma boa opção, uma vez que a relação com o campeão é excelente. É por isso que David Coulthard acredita que Ricciardo pode ter uma hipótese, se Pérez não se aplicar a fundo:

“Daniel, não estando onde sabíamos que ele poderia estar – ele não parecia o Daniel de antigamente, por isso ele tem de se tentar reconstruir”, disse Coulthard à BBC Sport. “Ele tem um grande legado na Red Bull e partiu para tentar torná-lo grande noutro lugar, o que não funcionou, por isso ele voltou para a família. Se ele conseguir voltar ao que era quando estava a ter sucesso, então Daniel tem de ter uma oportunidade de voltar. Se esta oportunidade não se manifestar, então é provavelmente a sua carreira acaba. Tendo estado numa situação semelhante à do Sérgio, onde enfrentei Mika [Hakkinen] e Kimi [Raikkonen], é preciso dar tudo”, disse Coulthard. “A única forma de melhorar a sua velocidade de qualificação é no carro ou no simulador. Em nove anos na McLaren, fiz todos os testes e nunca perdi uma corrida, mesmo quando me sentia terrível, mesmo quando sentia que ia ficar doente depois dos testes, porque sabia no minuto em que deixasse o piloto de testes entrar no carro, ele tinha uma oportunidade de mostrar o quão bom ele era. Se eu não o deixar entrar no carro, ele pode falar o dia todo. Tem de defender o seu território”.