F1, David Coulthard: “E se Sebastian Vettel foi contratado para ajudar Lance Stroll?”

A performance de Sebastian Vettel continua a estar sobre forte escrutínio e David Coulthard questionou o motivo da contratação do tetra campeão alemão.

“Pergunto-me se a contratação faz parte da construção da marca, mas que não se trata necessariamente só da Aston Martin, mas também de Lance Stroll. Se ele vencesse Vettel, então ele pode dizer com razão que também pode ser um futuro campeão. Não estou a dizer que é e não estou a dizer que ele não é, mas ainda há algumas dúvidas sobre o seu valor. Se ele fizer ao Seb o que Charles fez ao Seb, não sei como pode terminar a época”, pergunta Coulthard no podcast On the Marbles.