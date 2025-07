F1: David Coulthard “desconfortável” ao ver as dificuldades de Lewis Hamilton

O ex-piloto de F1 David Coulthard admitiu que tem sido «desconfortável assistir» às dificuldades de Lewis Hamilton na Ferrari durante as suas primeiras 12 corridas com a equipa. Apesar das grandes expectativas para a temporada de 2025, Hamilton ainda não conseguiu garantir um pódio no Grande Prémio, enquanto o seu companheiro de equipa Charles Leclerc conquistou quatro e lidera com 16 pontos de vantagem.

Embora Hamilton tenha vencido uma corrida de sprint na China e conquistado outro pódio na sprint em Miami, o seu desempenho nas corridas principais ficou aquém do esperado. Ele mostrou um ritmo melhorado em Silverstone, mas Coulthard questiona se isso se deveu a um progresso genuíno ou simplesmente ao apoio da torcida local.

“Até Silverstone, e deixando a China de lado, era desconfortável ver o Lewis. Ele não parecia tão rápido quanto o Charles [Leclerc]. Acho que nenhuma das equipas se importa com uma Ferrari rápida, porque eles são uma espécie de grande nome na história do desporto. Mas em Silverstone, parecia que ele estava mais no controlo das coisas. Será que foi só porque era Silverstone ou não? Isso ainda está para ser visto.”