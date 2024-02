F1, David Coulthard: “Charles Leclerc será um dos maiores desafios de Lewis Hamilton” | AutoSport

Lewis Hamilton ainda tem um ano pela frente com a Mercedes, mas toda a atenção está ainda na sua mudança para a Ferrari. David Coulthard acredita que o piloto britânico vai encontrar um dos seus maiores desafios na Scuderia, enfrentando Charles Leclerc.

Lewis Hamilton é um nome incontrolável do desporto mundial e da F1. Sete vezes campeão do mundo, irá aos quarenta anos tentar ter sucesso na Scuderia , tendo como colega de equipa Charles Leclerc. Será provavelmente a dupla mais rápida da F1. Hamilton tem 104 poles em seu nome, enquanto Leclerc tem 23 poles. Mas tanto um como outro são considerados os pilotos mais fortes em qualificação. Avizinha-se um duelo interno duro e muito renhido, que David Coulthard considera ser um dos maiores desafios de Hamilton, que enfrentou alguns dos maiores nomes do desporto:

“Penso que ele vai encontrar um dos seus maiores desafios. Charles é um jovem piloto, brilhantemente rápido. Ele não tem um Campeonato do Mundo ou a experiência de Lewis, mas penso que tem fibra de campeão. Por isso, é provavelmente aí que Hamilton vai encontrar o seu maior desafio”, comentou o antigo piloto no podcast Formula For Success. “Ele vai terminar a sua carreira na Ferrari, por isso esta mudança e sobre o seu legado e tentar ganhar um Campeonato do Mundo com eles. Ele pode ganhar o oitavo título com a Mercedes este ano se lhe derem um carro competitivo, por isso, pode ir para a Ferrari como um oito vezes Campeão do Mundo e depois tentar prolongar isso com eles”.