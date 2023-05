F1, David Coulthard: “Charles Leclerc comete demasiados erros” | AutoSport

Charles Leclerc não tem evitado acidentes e saídas de pista nesta temporada, uma tendência que já vem de trás. O piloto monegasco é visto como um dos grandes talentos da sua geração, mas as prestações em pista não têm sido regulares como certamente desejaria. David Coulthard considera que o piloto da Ferrari comete demasiados erros.

Coulthard afirmou que não é aceitável que o Leclerc cometa tantos erros e que precisa de um campeonato para assentar: “Não é aceitável e é uma falha. Ele é brilhante, extrai muito daquele carro, mas comete demasiados erros e há demasiados danos. Ele sabe-o, a equipa sabe-o e vai aceitar porque o que mais se pode fazer? Não o vão despedir, ele é o ativo mais forte que têm em termos de extrair o último bocadinho do carro. Mas eu acho que tudo o que ele precisa é de um Campeonato do Mundo e então ele será o pacote completo. Neste momento, ele não tem esse Campeonato do Mundo. Portanto, ele está um pouco desesperado e a conduzir para além das suas próprias capacidades.”